Com ouro, Brasil leva medalha inédita nas Olimpíadas de Inverno

Lucas Pinheiro Braathen, norueguês naturalizado brasileiro, superou atletas consagrados na prova do slalom gigante. Nunca antes a América do Sul havia subido ao pódio.O Brasil conquistou neste sábado (14/02) a sua primeira medalha na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, que este ano acontecem na Itália. A vitória veio de Lucas Pinheiro Braathen, que ficou em primeiro lugar na prova do slalom gigante, uma disciplina do esqui alpino. Nunca antes a América do Sul havia subido ao pódio. Norueguês naturalizado brasileiro, o atleta manteve a grande vantagem da primeira descida sob forte nevasca. Ele é filho de mãe brasileira e pai norueguês e compete pelo Brasil desde 2023. Braathen ficou 0,58 segundo à frente do suíço Marco Odermatt, que levou desta vez o segundo lugar, depois de ter sido vencedor da prova em 2022. O bronze deste sábado também foi para a Suíça, com Loic Meillard, que terminou 1,17 segundo atrás. O representante do Brasil caiu no chão em total incredulidade ao cruzar a linha de chegada, antes de se levantar e soltar um grito de alegria. "Eu sou um esquiador alpino brasileiro e um campeão olímpico", disse Braathen à emissora brasileira Globo. Depois, o jovem de 25 anos foi visto fazendo uma videochamada com familiares em festa no Brasil, enquanto o "Tema da Vitória", canção instrumental famosa pelas vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1, tocava na área de chegada. Começo na Noruega Pinheiro Braathen começou a carreira como parte da equipe norueguesa, mas se aposentou em 2023 devido a uma disputa com a federação sobre direitos de marketing. Retornou um ano depois competindo pelo Brasil, e foi porta-bandeira do país na cerimônia de abertura na semana passada. Ao site Olympics.com, o atleta já havia dito que levar o ouro para o Brasil era o seu objetivo. "Eu quero escrever essa história," afirmou. "É uma chance de trazer 200 milhões de pessoas para o esporte. Sempre vai vir um novo esquiador norueguês. Mas quantas pessoas já viram alguém esquiando pelo Brasil?" Em Levi, na Finlândia, ele conquistou em 2025 o primeiro ouro do Brasil na Copa do Mundo de Esqui Alpino. A nova vitória do brasileiro significa que Odermatt, o esquiador dominante da Copa do Mundo nos últimos anos, deixa os Jogos Olímpicos de Milão/Cortina sem ouro. ht (AP, dpa)