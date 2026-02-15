Com gol de Alisson, Napoli arranca empate contra Roma (2-2) e se mantém em 3º na Serie A

Dominado em casa, o Napoli arrancou um empate por 2 a 2 contra a Roma neste domingo (15), pela 25ª rodada, mantendo a terceira posição na Serie A. Eliminado da Copa da Itália na terça-feira pelo Como (1 a 1, 7 a 6 nos pênaltis), o time do técnico Antonio Conte (50 pontos) termina a semana com mais dificuldades e perde a oportunidade de ampliar a atual vantagem de 3 pontos sobre o adversário.

Fora da disputa pelo Scudetto, atrás da dupla milanesa, Napoli e Roma buscam garantir suas vagas no Top 4, o que significa classificação direta para a próxima Liga dos Campeões.

Com esse empate a Roma ultrapassou a Juventus, que agora ocupa a quinta posição. Um dia após a espetacular vitória da Inter de Milão sobre a Juve (4-3) no Derby d'Italia no estádio de San Siro, este jogo entre Napoli e Roma também teve seus momentos de emoção. O clube da capital abriu o placar aos 7 minutos com um gol do seu novo reforço, o atacante holandês Donyell Malen.

O Napoli empatou por meio do lateral-esquerdo Leonardo Spinazzola (40') e no segundo tempo o lateral-direito brasileiro Wesley sofreu pênalti. Malen cobrou e fez 2 a 1 para a Roma (71'). No final da partida, outro brasileiro se destacou: Alisson Santos, de 23 anos, emprestado pelo Sporting de Lisboa. Ele havia começado no banco e deixou tudo igual novamente com um chute forte de pé direito (82').

A Inter consolidou sua liderança no sábado e mantém oito pontos de vantagem sobre o Milan (2º colocado), que venceu na visita ao Pisa na sexta-feira (2-1), embora tenha um jogo a menos. --- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília): Sexta-feira, 13 de fevereiro

Pisa - Milan 1 - 2 Sábado, 14 de fevereiro Como - Fiorentina 1 - 2