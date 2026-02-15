Com 2 gols brasileiros, Arsenal atropela Wigan (4-0) e vai às oitavas da Copa da Inglaterra

O Arsenal garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) pela primeira vez em seis anos, ao golear o Wigan Athletic, da League One, por 4 a 0 em menos de meia hora, neste domingo (15). O time do técnico Mikel Arteta dominou os primeiros 27 minutos da partida no Emirates Stadium, em Londres.

Noni Madueke (11') e Gabriel Martinelli (19') abriram o placar, seguidos por um gol contra de Jack Hunt (23') e um gol do também brasileiro Gabriel Jesus (27').

Os 'Gunners' chegaram às oitavas pela primeira vez desde a conquista da FA Cup em 2020, título que continua sendo o único grande troféu de Arteta no comando da equipe. Com quatro pontos de vantagem na liderança da Premier League, classificados para a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City e nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Arsenal está pronto para encerrar seu jejum de títulos de forma espetacular, com uma provável 'quádrupla coroa', o que seria um sonho inimaginável até para os torcedores mais otimistas. Este confronto da FA Cup entre Arsenal e Wigan não teve o mesmo drama do duelo anterior, em 2014: uma semifinal decidida nos pênaltis, com um gol do então capitão 'gunner', o próprio Arteta.