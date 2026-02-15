Chanceler iraniano viaja à Suíça para segundo ciclo de negociações com EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, viajou neste domingo (15) para a Suíça para um segundo ciclo de conversas sobre o programa nuclear iraniano com os Estados Unidos. A chancelaria do Irã informou que "as conversas indiretas entre Irã e Estados Unidos sobre o tema nuclear serão realizadas na terça-feira com a mediação" de Omã.

Araghchi "viajou a Genebra no fim da tarde de domingo para liderar a delegação diplomática e técnica que conduzirá a segunda rodada de diálogo sobre o programa nuclear e manterá consultas diplomáticas", indicou o ministério.

Antes das conversas, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que um possível acordo deve incluir como condições que "todo o material enriquecido deve sair do Irã" e o desmantelamento do "equipamento e da infraestrutura que permitem o enriquecimento de urânio". Netanyahu reiterou que é preciso resolver a questão dos mísseis balísticos. Durante sua visita a Genebra, espera-se que Araghchi mantenha conversas com os ministros das Relações Exteriores da Suíça e de Omã, e que também se reúna com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, segundo a chancelaria iraniana.

Estados Unidos e Irã retomaram as conversas sobre o programa nuclear no início de fevereiro, meses depois de que uma tentativa anterior de diálogo foi frustrada quando Israel iniciou uma guerra sem precedentes contra a república islâmica em junho do ano passado. O conflito se estendeu por 12 dias e os Estados Unidos participaram dos bombardeios. A retomada das conversas em fevereiro ocorreu em meio a ameaças dos Estados Unidos de uma ação militar, depois que Washington mobilizou o porta-aviões "USS Abraham Lincoln". As últimas conversas ocorreram depois que Washington ameaçou Teerã com uma ação militar e mobilizou um grupo de porta-aviões na região, primeiro como resposta à repressão violenta contra o movimento de protesto em janeiro e, depois, para pressionar Teerã a alcançar um acordo.