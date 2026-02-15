Auxerre vence na visita ao Metz (3-1) em jogo dos desesperados; Le Havre respira

O Auxerre (16º) garantiu uma importante vitória fora de casa contra o lanterna Metz (3-1) neste sábado (15), pela 22ª rodada da Ligue 1, enquanto o Le Havre se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento ao derrotar o Toulouse (2-1). Com esse triunfo, o Auxerre permanece cinco pontos atrás da última posição da zona de permanência, atualmente ocupada pelo Paris FC, mas diminuiu em três pontos a distância para o time parisiense, que foi goleado pelo Lens (5-0) no sábado.

O malinês Lassine Sinayoko participou do lance do gol contra de Sadibou Sané, e marcou o segundo. Kevin Danois fez o terceiro do Auxerre antes do jovem Nathan Mbala (de 17 anos) descontar, marcando seu primeiro gol na Ligue 1.

O Metz está agora a quatro pontos do Auxerre e a nove do Paris FC. O Le Havre conquistou uma importante vitória contra o Toulouse, apesar de ter jogado com dez homens durante quase toda a partida, após a expulsão de Arouna Sangante logo aos dois minutos por uma entrada violenta em Emerson. Dois gols de Issa Soumaré, que já havia balançado a rede contra o Strasbourg (2-1) na semana passada, garantiram a segunda vitória consecutiva do Le Havre. O Toulouse marcou com Djibril Sidibé, campeão mundial em 2018, mas não conseguiu reverter o resultado, apesar de 25 finalizações, nove delas na direção do gol.

O Lorient derrotou o Angers por 2 a 0, com gols de Pablo Pagis e Jean-Victor Makengo. Os 'Merlus' (9º) aproveitaram a vitória para ultrapassar o Toulouse (10º) na classificação. --- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês e classificação: Sexta-feira, 13 de fevereiro

Rennes - PSG 3 - 1 Monaco - Nantes 3 - 1 Sábado, 14 de fevereiro

Olympique de Marselha - Strasbourg 2 - 2 Lille - Brest 1 - 1 Paris Football Club - Lens 0 - 5