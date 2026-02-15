Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ato de oposição ao regime iraniano reúne 200 mil na Alemanha

Ato de oposição ao regime iraniano reúne 200 mil na Alemanha

Manifestação ocorre em paralelo à Conferência de Segurança de Munique e é apoiada por Reza Pahlavi, filho do xá deposto na Revolução Islâmica de 1979. EUA vêm aumentando pressão sobre Teerã.Apoiadores de Reza Pahlavi, líder oposicionista e filho do xá iraniano deposto em 1979 durante a Revolução Islâmica, saíram neste sábado (14/02) às ruas de Munique, na Alemanha, para protestar contra o regime do Irã. A polícia estimou um público de 200 mil pessoas nas ruas – acima dos 100 mil esperados pela organização do ato. A multidão clamava por uma mudança de regime, e alguns brandiam a bandeira iraniana oficial que vigorou antes de 1979, enquanto outros exibiam cartazes com o rosto de Pahlavi. O ato foi convocado pela ONG The Munich Circle, entidade fundada por iranianos exilados na Alemanha que monitora e denuncia violações de direitos humanos no Irã. A manifestação ocorre em paralelo à Conferência de Segurança de Munique, que reúne mais de 60 chefes de Estado e de governo e contou com a participação de Pahlavi. O filho do xá, que vive exilado nos Estados Unidos, fez em Munique um apelo ao presidente americano Donald Trump para que "ajude" o povo iraniano e defendeu o fim da República Islâmica. "Não estou buscando um título, não quero colocar uma coroa na cabeça", afirmou Pahlavi, frisando que não está pedindo apoio para si, e sim para o "povo iraniano". "Deixe que os iranianos decidam qual sistema querem." A oposição iraniana é dividida, e Pahlavi é alvo de críticas por apoiar Israel e por nunca ter se distanciado do regime autocrático de seu pai. O filho do xá também convocou protestos em Los Angeles, nos EUA, e em Toronto, no Canadá. Mais tarde, ao se dirigir aos manifestantes em Munique, Pahlavi disse estar pronto para liderar a "transição" no Irã. "Estou aqui para garantir a transição para um futuro democrático e secular", discursou. "Estou comprometido em ser o líder da transição para que possamos ter a oportunidade de decidir o destino de nosso país nas urnas, em um processo democrático e transparente." EUA voltam a aumentar pressão sob o Irã Uma onda de protestos que sacudiu o Irã entre o final do ano passado e o início deste ano foi reprimida com violência pelo governo, deixando milhares de mortos. Trump, que chegou a ameaçar um ataque contra o Irã por causa disso, enviou um forte contingente militar à região do Golfo, incluindo dois porta-aviões. De acordo com o Wall Street Journal, além de embarcações com poderio militar, foram mobilizados sistemas de defesa aérea e esquadrões de caças. E apesar de inicialmente parecer ter recuado de sua pretensão de atacar o Irã, nos últimos dias Trump voltou a intensificar sua retórica para pressionar pela assinatura de um acordo nuclear. Nesta sexta-feira, ao confirmar o envio do segundo porta-aviões à região, o chefe da Casa Branca afirmou que vai precisar dele caso as negociações com Teerã não avancem, e que uma mudança de regime seria "a melhor coisa que poderia acontecer". O Irã manifestou vontade de limitar seu programa nuclear, mas rejeita abandoná-lo totalmente. O governo de Teerã excluiu negociações sobre o programa doméstico de mísseis, ao mesmo tempo que busca o fim das sanções mais severas e um impulso econômico por meios diplomáticos. Na quinta-feira, Trump advertiu o país persa sobre consequências graves caso não haja um acordo com os EUA. "Será muito traumático para o Irã se não chegarem a um acordo", afirmou. Um dia antes, Trump esteve com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e disse que insistiu com ele para que as negociações com o Irã continuassem. Netanyahu tenta instar os EUA a pressionarem Teerã para a reduzir do programa de mísseis e acabar com o apoio a grupos como o Hamas e o Hezbollah como parte de qualquer acordo. Citando fontes anônimas da Casa Branca, a agência de notícias Reuters informou neste sábado que o governo americano está se preparando para uma possível operação contra o Irã que duraria semanas, levando o conflito entre os dois países a um patamar inédito. ra (AFP, Reuters, AP, dpa)

