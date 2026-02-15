Alemanha inaugura produção conjunta de drones com a Ucrânia

Usado em missões de combate, reconhecimento e apoio logístico, Linza 3.0 pode transportar até 2 kg – inclusive bombas e granadas. Expectativa é produzir 10 mil aparelhos até o final do ano.De passagem pela Alemanha para participar da Conferência de Segurança de Munique, o presidente ucraniano Volodimir Zelenski recebeu nesta sexta-feira (13/02) o primeiro drone de fabricação teuto-ucraniana, parte de uma iniciativa para abastecer seus soldados com 10 mil desses equipamentos por ano. A produção do Linza 3.0 está a cargo da Quantum Frontline Industries, uma joint venture entre a alemã Quantum Systems e a ucraniana Frontline Robotics. A localização exata da fábrica, que fica nos arredores de Munique, é mantida em segredo. "É ótimo que tenhamos a primeira produção, grande coprodução [ucraniana de armas] na Europa", disse Zelenski. "Temos hoje, penso eu, um grande resultado." "Estamos ajudando a Ucrânia em sua luta", afirmou o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius. "Mas nós também estamos nos beneficiando", admitiu, referindo-se à experiência adquirida pela Ucrânia com drones ao longo da guerra com a Rússia. Os aparelhos se revelaram essenciais no conflito. O Linza é um modelo desenvolvido pela Frontline Robotics e agora licenciado para produção conjunta com a Quantum Systems. Já a empresa alemã fornece desde 2022 drones espiões à Ucrânia, e contabiliza 1.500 equipamentos atualmente em uso pelas Forças Armadas do país. A aposta numa linha de produção na Alemanha foi uma decisão estratégica, visando poupá-la de ataques russos e, assim, permitir a fabricação de mais aparelhos. Os modelos também estão sendo fabricados na Ucrânia, e atualmente há 60 Linza 3.0 nas mãos do exército ucraniano. O Linza é um drone de transporte, mas pode ser usado como arma, já que tem capacidade para carregar até dois quilos de carga – inclusive bombas e granadas. Atualmente, ele já é usado pela defesa ucraniana em missões de combate, reconhecimento e apoio logístico. Alemanha aposta em desenvolvimento de drones Segundo Pistorius, a joint venture teuto-ucraniana é uma dentre diversas parcerias planejadas entre a Ucrânia e países da Otan. A empresa de software Auterion, por exemplo, que opera nos Estados Unidos e em Munique, também planeja produzir drones em cooperação com a firma ucraniana Airlogix. Berlim tem procurado reforçar o seu desenvolvimento de drones para as Forças Armadas alemãs e celebrou recentemente contratos com as empresas Helsing, com sede em Munique e especialista em inteligência artificial, e com a Stark Defence. Os contratos podem chegar a 600 milhões de euros. Contudo, partidos da oposição alemães como Os Verdes têm criticado o envolvimento da Stark Defence, que tem como um dos seus investidores Peter Thiel, um empresário próximo do presidente americano Donald Trump. ra (DW, Lusa, AFP)