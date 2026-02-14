Zelensky pede aos EUA aprovação imediata de garantias de segurança à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo ao presidente norte-americano, Donald Trump, e ao Congresso dos EUA, para que aprovem o quanto antes as garantias de segurança de pós-guerra que Washington negociou com Kiev.

"Temos sólidos acordos prontos para serem assinados com os EUA e com a Europa. Acreditamos que essas garantias de segurança devam vir antes de qualquer acordo para pôr fim à guerra", disse o líder ucraniano, durante participação neste sábado na Conferência de Segurança de Munique neste sábado, 14.