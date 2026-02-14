Zelensky diz que falou com Witkoff e Kushner antes de conversas em Genebra

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse neste sábado (14) que falou por telefone com o enviado americano Steve Witkoff e o genro de Donald Trump antes das conversações com a Rússia, mediadas pelos Estados Unidos, que serão realizadas em Genebra na próxima semana.

“Tive uma conversa com os enviados do presidente Trump, @SteveWitkoff e @JaredKushner, antes das reuniões trilaterais em Genebra. Confiamos que as reuniões sejam realmente produtivas”, escreveu Zelensky nas redes sociais.