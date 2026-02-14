Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ursula von der Leyen defende reativação de cláusula de defesa mútua pela UE

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu neste sábado, 14, durante participação na Conferência de Segurança de Munique, que a União Europeia (UE) reative a sua cláusula de defesa mútua e tome decisões de segurança por maioria qualificada.

Von der Leyen reiterou a necessidade do bloco estreitar laços com o Reino Unido e outros parceiros num contexto de crescente volatilidade global. "A Europa deve tornar-se mais independente, não há outra opção", disse, citando ameaças que vão desde territórios a tarifas, passando por regulamentações tecnológicas.

Para Von der Leyen, essa independência deve abranger a defesa, a energia, a economia, o comércio, as matérias-primas e a tecnologia digital. Ela rejeitou a ideia de que apostar na autonomia europeia enfraqueça os laços transatlânticos: "Uma Europa independente é uma Europa forte. E uma Europa forte torna a aliança transatlântica mais sólida", ressaltou a líder.

