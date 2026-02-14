Ursula von der Leyen defende reativação de cláusula de defesa mútua pela UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu neste sábado, 14, durante participação na Conferência de Segurança de Munique, que a União Europeia (UE) reative a sua cláusula de defesa mútua e tome decisões de segurança por maioria qualificada.

Von der Leyen reiterou a necessidade do bloco estreitar laços com o Reino Unido e outros parceiros num contexto de crescente volatilidade global. "A Europa deve tornar-se mais independente, não há outra opção", disse, citando ameaças que vão desde territórios a tarifas, passando por regulamentações tecnológicas.