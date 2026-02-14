UE é a verdadeira ameaça à Hungria antes das eleições em abril, diz Orbán

São Paulo, 14/02/2026 - O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmou que a verdadeira ameaça enfrentada pela Hungria não é a Rússia, mas sim a União Europeia. A fala ocorreu durante um discurso para apoiadores neste sábado, enquanto seu partido intensifica uma campanha anti-UE antes das eleições no dia 12 de abril.

Em seu discurso, Orbán comparou a UE ao regime soviético repressivo que dominou a Hungria por mais de 40 anos no século passado. O ministro descartou a crença de muitos líderes europeus de que o presidente russo, Vladimir Putin, representa uma ameaça à segurança do continente.