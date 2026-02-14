Ucraniano é banido de Jogos Olímpicos após protesto

Vladyslav Heraskevych usava capacete com imagens de atletas ucranianos mortos durante a guerra na Ucrânia. COI diz que diretrizes não permitem manifestações políticas na competição.O atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych foi desclassificado dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 por usar um capacete com imagens de vítimas da guerra na Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (12/02) o Comitê Olímpico Internacional (COI). Heraskevych foi informado sobre a decisão depois de uma reunião com a presidente do COI, Kirsty Coventry. O organismo internacional disse que o atleta precisa cumprir as diretrizes sobre manifestações políticas e simbólicas durante as provas. A equipe ucraniana afirmou que irá recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte. O COI já havia anunciado que não permitiria uso do capacete durante o evento, afirmando que suas diretrizes proíbem posicionamentos ou declarações de teor político nas competições olímpicas. Coventry disse que foi ao local pessoalmente para tentar resolver o impasse e destacou que não discordava da mensagem do capacete, que considerou "poderosa" e ligada à memória e à homenagem. No entanto, ela afirmou que não foi possível encontrar uma solução junto com o atleta. O COI afirmou que ofereceu a alternativa de permitir que o atleta usasse o capacete com imagens de ucranianos mortos na guerra iniciada pela Rússia antes e depois da prova, além de usar uma braçadeira preta durante a competição. Heraskevych não teria aceitado essa proposta. "Preço da dignidade" Para Heraskevych, o capacete "não viola qualquer regra do COI", instituição que já tinha repreendido o mesmo atleta nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim2022 por ter empunhado um cartaz com a frase que pedia o fim da guerra na Ucrânia. "Fui desclassificado da corrida. Não terei meu momento olímpico", declarou o atleta após a decisão. "Esse é o preço da nossa dignidade", acrescentou. Durante treinamentos anteriores, o atleta havia usado o capacete cinza com retratos de atletas ucranianos mortos na guerra, entre eles o patinador artístico Dmytro Sharpar e o biatleta Yevhen Malyshev. Heraskevych contou que algumas dessas vítimas eram seus amigos. A iniciativa foi elogiada pelo presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski. O capacete em questão tem imagens de mais de 20 atletas e treinadores ucranianos que morreram durante a invasão e ofensiva militar russa no país. cn (Reuters, afp, lusa)