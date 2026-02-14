Trump segue interessado na Groenlândia, diz premiê da Dinamarca

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse neste sábado, 14, durante participação na Conferência de Segurança de Munique, que o presidente norte-americano, Donald Trump, segue interessado em assumir o controle da Groenlândia, que pertence ao país. "O desejo do presidente dos Estados Unidos é exatamente o mesmo", afirmou, reiterando que a população da Dinamarca e os europeus como um todo são contra a investida americana sobre a ilha.

No mês passado, Trump ameaçou tomar a Groenlândia, inicialmente, usando força miliar, o que gerou temores de um conflito entre aliados da Otan. No entanto, teria fechado um acordo para estabelecer como será a participação americana sobre o território à margem do Fórum Econômico Mundial, realizado no final de janeiro, em Davos, na Suíça.