Tesla move ação contra sindicato na Alemanha e eleva tensões

Montadora americana de carros elétricos denunciou sindicalista por suposta espionagem. Principal sindicato metalúrgico do país acusa empresa de querer embaralhar eleições para conselho da empresa.Uma reunião na gigafábrica da Tesla em Grünheide, nos arredores de Berlim, virou caso de polícia na última terça-feira (10/02). O diretor da fábrica, André Thierig, acusou um representante do IG Metall, maior sindicato de metalúrgicos da Alemanha, de ter gravado a reunião do conselho da empresa sem autorização. "Por motivos desconhecidos, ele gravou a reunião interna e foi flagrado", escreveu Thierig no X.A IG Metall classificou a denúncia como uma mentira "descarada" e "calculada" e relatou que um membro do conselho da ala patronal afirmou que o representante da IG Metall estava gravando a reunião em um laptop, que a presidente do conselho não deu ao secretário do sindicato a oportunidade de refutar as acusações, mas interrompeu a reunião e chamou a segurança da fábrica e a polícia, que apreendeu o laptop. A polícia informou que apreendeu provas após a empresa ter registrado uma queixa criminal e que irá discutir as próximas medidas com o Ministério Público. História de conflitos O caso é mais um episódio de uma história de conflitos envolvendo a única unidade da montadora de carros elétricos de Elon Musk na Europa e acontece semanas antes da eleição para a nova composição do conselho de trabalhadores. As instalações empregam cerca de 11 mil pessoas, boa parte delas representada pela IG Metall, que integra o conselho. O sindicato considera o ocorrido parte uma tática para influenciar as eleições. "Usar acusações fabricadas para influenciar eleições nos lembra os métodos usados ​​por regimes autoritários", disse Jan Otto, gerente distrital do IG Metall (IGM) Berlim-Brandemburgo-Saxônia. "O fato de a polícia estar sendo obrigada a investigar é absurdo." O sindicato argumenta que a remuneração da Tesla está abaixo dos níveis de outras montadoras alemãs e pede, desde o começo das operações, em 2022, salários vinculados ao acordo coletivo da indústria metalúrgica alemã e 35 horas semanais de trabalho – jornada padrão da indústria automotiva alemã –, entre outras demandas. Histórico de conflitos Os conflitos em torno da unidade alemã da Tesla começaram desde o anúncio da construção da gigafábrica, que pôs em alerta os cerca de 8 mil habitantes de Grünheide. Com suas vastas florestas e numerosos lagos e rios, é para lá que as pessoas se mudam quando querem escapar da agitação da capital alemã. Estudos da associação responsável pelo abastecimento de água e esgoto no estado de Brandemburgo apontam para os riscos dos projetos de Musk para os recursos hídricos da região. Somadas às questões ambientais, declarações de Elon Musk de apoio à AfD, partido de ultradireita alemão, azedaram a relação do país com a empresa e atiçaram as ondas de protestos. Em todo o mundo, alguns proprietários de veículos Tesla vêm colocando adesivos em seus carros com a frase: "Comprei isso antes de Elon enlouquecer". A reação negativa teve consequências concretas – nenhum carro da Tesla figura mais entre os dez veículos elétricos mais vendidos na Alemanha, o que ressalta o poder do sentimento do consumidor. sf/md (dpa, ots)