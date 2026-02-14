Terremoto de magnitude 6,4 atinge Vanuatu, no Pacífico

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a costa de Vanuatu neste sábado(13), mas não houve relatos de danos ou vítimas no país insular do Pacífico, disseram as autoridades.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o epicentro foi localizado a cerca de 50 quilômetros a oeste da cidade de Port Olry, na ilha de Espiritu Santo.