Starmer: Reino Unido deve estreitar relações comerciais com UE este ano
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, defendeu que o país se alinhe de forma mais próxima ao mercado único da União Europeia (UE) ainda este ano.
Neste sábado, 14, Starmer usou seu discurso na Conferência de Segurança de Munique para afirmar que o Reino Unido buscará se aproximar da Europa em laços econômicos e de segurança.
Ao defender que o país precisa "reavaliar" suas relações econômicas com Bruxelas, o premiê afirmou: "Isso inclui reconsiderar um alinhamento econômico mais próximo. Já estamos alinhados com o mercado único em algumas áreas, para reduzir os preços de alimentos e energia".
Segundo o primeiro-ministro inglês, já há uma "parceria de confiança. Portanto, devemos analisar onde poderíamos nos aproximar mais do mercado único em outros setores também, onde isso funcionaria para ambos os lados".
Em sessão de perguntas e respostas após o discurso no evento, Starmer disse que "novos passos" rumo a laços mais estreitos com a região devem ser anunciados em outra cúpula Reino Unido-UE ainda este ano.