Starmer: Reino Unido deve estreitar relações comerciais com UE este ano

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, defendeu que o país se alinhe de forma mais próxima ao mercado único da União Europeia (UE) ainda este ano. Neste sábado, 14, Starmer usou seu discurso na Conferência de Segurança de Munique para afirmar que o Reino Unido buscará se aproximar da Europa em laços econômicos e de segurança.

Ao defender que o país precisa "reavaliar" suas relações econômicas com Bruxelas, o premiê afirmou: "Isso inclui reconsiderar um alinhamento econômico mais próximo. Já estamos alinhados com o mercado único em algumas áreas, para reduzir os preços de alimentos e energia".