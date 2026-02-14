Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem brilho, City vence time da 4ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

Autor AFP
Sem dar show, o Manchester City se classificou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) ao vencer por 2 a 0 o Salford City, clube modesto da quarta divisão inglesa. 

Pouco mais de um ano depois de uma retumbante vitória por 8 a 0 contra o mesmo time, que disputa a League Two, a equipe de Pep Guardiola, que afirmou se sentir "fisicamente e mentalmente exausta" antes da partida, teve que esperar até o segundo tempo para dar seu primeiro chute a gol, embora já tivesse aberto o placar aos seis minutos com um gol contra de Alfie Dorrington.

Recém-adquirido por um grupo de investidores que inclui lendas do Manchester United, como David Beckham e Gary Neville, o Salford City resistiu bravamente até o gol do zagueiro Marc Guéhi aos 81 minutos, o primeiro desde que se juntou ao City vindo do Crystal Palace em janeiro. 

Nos outros jogos do dia, o Burnley foi eliminado ao perder por 2 a 1 para o Mansfield Town, da League One (3ª divisão), enquanto o West Ham evitou o mesmo destino com uma vitória na prorrogação contra o Burton Albion (1-0).

