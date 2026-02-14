Sem brilho, City vence time da 4ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

Sem dar show, o Manchester City se classificou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) ao vencer por 2 a 0 o Salford City, clube modesto da quarta divisão inglesa.

Pouco mais de um ano depois de uma retumbante vitória por 8 a 0 contra o mesmo time, que disputa a League Two, a equipe de Pep Guardiola, que afirmou se sentir "fisicamente e mentalmente exausta" antes da partida, teve que esperar até o segundo tempo para dar seu primeiro chute a gol, embora já tivesse aberto o placar aos seis minutos com um gol contra de Alfie Dorrington.