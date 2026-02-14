Sabalenka e Swiatek desistem de disputar WTA 1000 de Dubai

As tenistas número 1 e número 2 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e a polonesa Iga Swiatek, não participarão do torneio WTA 1000 de Dubai (de 15 a 21 de fevereiro), anunciaram os organizadores.

Sabalenka, que não joga desde a derrota na final do Aberto da Austrália para a cazaque Elena Rybakina, em 31 de janeiro, disse que não se sente "100%".