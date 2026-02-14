Rubio defende Europa forte que apoie visão de mundo de Trump

O secretário de Estado americano Marco Rubio procurou tranquilizar seus parceiros europeus neste sábado(14), afirmando que Washington deseja "revigorar" a relação transatlântica para que uma Europa "forte" possa ajudar os Estados Unidos a reformular a ordem mundial promovida pelo presidente Donald Trump. O chefe da diplomacia americana adotou um tom conciliatório ao discursar na Conferência de Segurança de Munique, perante uma plateia de líderes europeus, traumatizados pela recente tentativa do presidente Donald Trump de anexar a Groenlândia.

"Não buscamos a separação, mas sim revigorar uma antiga amizade e renovar a maior civilização da história da humanidade", disse ele na Conferência de Segurança de Munique. "Queremos uma aliança revitalizada" e "queremos que a Europa seja forte", insistiu.

Em um discurso denso, Rubio criticou duramente a "imigração em massa", as políticas climáticas que "empobrecem nosso povo" e a "loucura" do livre comércio que desindustrializou a Europa e os Estados Unidos "em benefício de concorrentes e adversários". Washington agirá "guiado por uma visão de um futuro tão orgulhosa, soberana e vital quanto o passado da nossa civilização", disse. "E embora estejamos preparados, se necessário, para fazê-lo sozinhos, preferimos e esperamos fazê-lo em conjunto com vocês, nossos amigos na Europa", acrescentou. O secretário de Estado, de ascendência cubana e que exaltou sua herança espanhola, criticou duramente a imigração, dois meses após a nova estratégia de segurança nacional do governo Trump ter usado esse argumento para afirmar que a Europa enfrenta uma "extinção civilizacional".

"A imigração em massa" é "uma crise que está transformando e desestabilizando sociedades em todo o Ocidente", disse ele. Devemos "retomar o controle de nossas fronteiras", o que "não é xenofobia, não é ódio, é um exercício fundamental de soberania". Cerca de 200 mil pessoas se manifestaram em Munique neste sábado contra o regime iraniano, segundo a polícia da cidade. Os manifestantes seguiam para a Theresienwiese, uma grande praça, observou um jornalista da AFP, para exigir a queda da República Islâmica, após a repressão sangrenta aos protestos no país no mês passado.

- Críticas à ONU - Rubio, por outro lado, criticou duramente a ONU, enquanto Washington promove seu Conselho da Paz, impulsionado por Trump, que convidou arbitrariamente dezenas de países e se autodeterminou poderes de resolução de conflitos.

"Não podemos ignorar que hoje, na maioria das questões mais urgentes, ela não tem respostas e praticamente não desempenhou nenhum papel", disse Rubio, que criticou a ONU por não deter os conflitos em Gaza e na Ucrânia ou o programa nuclear iraniano, alvo de ataques de Israel e dos Estados Unidos em junho de 2025. Ele também afirmou que a instituição liderada por António Guterres nada fez diante da "ameaça à nossa segurança" representada, segundo ele, pelo "ditador narcoterrorista" venezuelano Nicolás Maduro, preso pelas forças americanas em 3 de janeiro sob acusações de tráfico de drogas. O discurso de Rubio representou uma mudança em relação ao proferido um ano antes, no mesmo fórum, pelo vice-presidente JD Vance, que acusou os líderes europeus de colocarem em risco a segurança do continente com suas políticas de imigração e medidas regulatórias contra discursos extremistas e de ódio em plataformas americanas e redes sociais.