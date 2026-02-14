Rubio adota tom conciliador ao tratar das relações EUA-Europa em Munique

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, adotou um tom amistoso e conciliador ao tratar sobre as relações entre Washington e a Europa durante fala na Conferência de Segurança de Munique, neste sábado, 14. Segundo Rubio, críticas anteriores visavam impulsionar e fortalecer os laços transatlânticos, em uma referência à participação do vice-presidente americano, JD Vance, um ano atrás no mesmo evento, quando fez duras críticas aos valores europeus.

Na abertura da Conferência, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, pediu que os Estados Unidos e a Europa "reparem e revivam juntos a confiança transatlântica", observando que nem mesmo os norte-americanos são fortes o bastante para agir sozinhos num mundo cujo antigo ordenamento se deteriorou.

Em sua participação hoje, Rubio disse que a "euforia" da vitória ocidental na Guerra Fria criou a "ilusão perigosa de que havíamos entrado no fim da história, que cada nação seria agora uma democracia liberal, que os laços formados unicamente pelo comércio e pelos negócios substituiriam a nacionalidade e que viveríamos num mundo sem fronteiras em que todos se tornariam cidadãos do mundo". Com postura menos combativa que a de Vance no ano passado, o secretário admitiu que o governo do atual presidente Donald Trump tem sido direto ao expor suas posições, mas deixou claro que não haverá recuo. "Cometemos esses erros juntos e agora juntos devemos ao nosso povo enfrentá-los e avançar para reconstruir relações", disse Rubio.