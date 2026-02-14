Real Madrid vence Real Sociedad (4-1) com 2 gols de Vini e é líder provisório do Espanhol

Sem Kylian Mbappé, mas com dois gols de Vinicius Junior, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 4 a 1 no Santiago Bernabéu, neste sábado (14) e assumiu a liderança provisória da LaLiga com dois pontos de vantagem sobre o Barcelona, que visita o Girona na segunda-feira. O técnico americano Pellegrino Matarazzo havia acumulado seis vitórias e três empates em todas as competições desde que assumiu o comando da Real Sociedad (8ª colocada) no final de dezembro.

A sequência positiva chegou a um fim abrupto no Bernabéu, nesta 24ª rodada, com dois gols de Vini, ambos de pênalti (25' e 48'), após Jon Aramburu derrubar o brasileiro duas vezes.

Gonzalo havia aberto o placar mais cedo (5') e Fede Valverde ampliou com um chute de fora da área (31'). Mikel Oyarzabal (21'), também de pênalti, chegou a empatar a partida. "Esta batalha será longa, certamente haverá altos e baixos. Mas o importante é a nossa evolução no jogo, em todos os níveis, e devemos continuar a progredir como equipe", alertou o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, antes de elogiar Vinicius. "Vini é um jogador cujo impacto não se mede apenas por números. Ele é capaz de mudar o rumo de uma partida, de atrair vários jogadores para si. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, um cara fantástico, com um grande coração. Tenho sorte de treiná-lo", disse o ex-lateral-direito.

- Gonzalo, Vini e Valverde brilham - Com Mbappé – que marcou 38 gols nesta temporada em todas as competições – no banco, poupado devido a um desconforto no joelho esquerdo, o Real Madrid teve uma noite tranquila em casa, facilitada por um gol já em seu primeiro chute. Gonzalo continuou a impressionar marcando desta vez um gol clássico de atacante. Ele desviou com precisão um cruzamento de Trent Alexander-Arnold para abrir o placar.

Após o gol de empate de Oyarzabal, que superou Thibaut Courtois cobrando pênalti, Vini Jr também balançou a rede convertendo a primeira de suas penalidades máximas. Ostentando a braçadeira de capitão, o uruguaio Valverde brilhou e coroou sua atuação com seu primeiro gol no campeonato, um elegante chute de dentro da área após uma jogada inteligente para encontrar espaço. O jogo estava nas mãos do Real Madrid e, no primeiro lance do segundo tempo, Vini voltou a aparecer. Mais uma vez, ele gingou diante de Aramburu, que estava excessivamente agressivo e desesperado. O árbitro marcou o terceiro pênalti da noite e Vinicius comemorou com outra dancinha.

- Minutos para Carvajal - Por volta dos 15 minutos do segundo tempo, duas substituições envolvendo os capitães de ambas as equipes deixaram claro que o jogo já estava decidido: Matarazzo tirou seu destaque Oyarzabal, e Álvaro Arbeloa colocou em campo Dani Carvajal, presença constante no banco do Real Madrid desde que se recuperou de sua última lesão. Na última meia hora, Vinicius continuou a mostrar seu repertório, ganhando uma injeção de confiança no momento em que vive uma temporada difícil, na qual ele tem sido vaiado por sua própria torcida. Ele chegou até a balançar a rede pela terceira vez, de cabeça, mas o gol foi anulado por um impedimento milimétrico.