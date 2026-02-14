Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parlamento venezuelano anuncia 17 libertações antes de aprovação da anistia

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente do Parlamento da Venezuela anunciou na madrugada deste sábado(14) a libertação de 17 presos políticos, enquanto as discussões sobre uma lei de anistia geral continuam. 

A presidente interina Delcy Rodríguez propôs a legislação em 30 de janeiro, que teoricamente abrangeria os 27 anos de chavismo no poder. 

Sua aprovação na Assembleia Nacional foi adiada para a próxima semana devido a divergências sobre o alcance da medida e o papel do Judiciário em sua implementação. 

"No âmbito da Lei de Anistia, 17 pessoas privadas de liberdade na Zona 7 estão sendo libertadas", escreveu Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, nas redes sociais, referindo-se às celas pertencentes à Polícia Nacional em Caracas, sem revelar nomes. 

"Sigamos este caminho de paz para a construção da convivência democrática entre irmãos", acrescentou. 

Familiares de presos políticos indicaram em grupos de WhatsApp que, até o momento, ninguém foi libertado. 

Rodríguez é irmão da presidente interina, que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro em uma incursão militar dos Estados Unidos. 

O congressista prometeu às famílias dos presos políticos sua libertação imediata assim que a lei for aprovada, durante uma visita à Zona 7. 

As famílias estão acampadas em frente à sede da polícia desde o anúncio inicial de Delcy Rodríguez sobre as libertações, em 8 de janeiro. "Não aqui na Zona 7", escreveu uma mulher minutos após o anúncio. 

A ONG Foro Penal informa que 431 presos políticos receberam liberdade condicional e 644 permanecem atrás das grades.

