Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Otan descarta substituir proteção nuclear dos EUA

Otan descarta substituir proteção nuclear dos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou neste sábado (14) que ninguém na Europa pressiona para substituir a proteção nuclear dos Estados Unidos, depois que a Alemanha informou estar dialogando com a França sobre sua dissuasão nuclear.

"Acredito que qualquer debate na Europa para garantir coletivamente que a dissuasão nuclear seja ainda mais forte está bem, mas ninguém na Europa propõe fazê-lo como substituição do proteção nuclear dos Estados Unidos", declarou Rutte a jornalistas na Conferência de Segurança de Munique.

"Todo o mundo reconhece que essa é a garantia definitiva, e todos esses outros debates são complementares", destacou.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, indicou na sexta-feira, diante da reunião de líderes ocidentais, ter "mantido conversas confidenciais com o presidente francês sobre a dissuasão nuclear europeia".

Por sua vez, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer - cujo país é a outra potência nuclear europeia ao lado da França - afirmou estar "reforçando a cooperação nuclear com a França".

O crescente debate sobre se é necessário reforçar os arsenais nucleares no continente ocorre em um contexto de crescente inquietação com a ameaça da Rússia. Alguns países também se questionam se o presidente americano Donald Trump é confiável no cumprimento de seus compromissos.

A administração Trump considera que seus aliados europeus devem assumir a responsabilidade por sua defesa convencional, mas assegura que os Estados Unidos continuarão fornecendo cobertura nuclear.

Muitos funcionários europeus estão convencidos de que a ambição territorial de Moscou não se limita à Ucrânia e que outros países europeus, inclusive membros da Otan, podem ser alvo de ataques.

Um relatório da Conferência de Segurança de Munique apresenta cinco opções nucleares para a Europa, mas adverte que nenhuma é boa e que "não há uma saída de baixo custo ou sem riscos".

"A era em que a Europa podia se permitir complacência estratégica terminou", escrevem os autores, que instam os políticos "a enfrentar o papel das armas nucleares na defesa do continente de forma direta e sem demora e a investir os recursos necessários".

Entre as cinco opções destacam-se continuar dependendo da dissuasão americana; fortalecer o papel das armas nucleares britânicas e francesas em uma dissuasão europeia; e desenvolver conjuntamente armas nucleares europeias.

O relatório também propõe como opções aumentar o número de países europeus com seus próprios arsenais nucleares; ou expandir o poder militar convencional europeu para apresentar uma dissuasão não nuclear mais dissuasiva.

Manter o status quo e depender dos Estados Unidos continua sendo "a opção mais crível e factível" no curto prazo, segundo os autores.

del/fz/gv/mab/erl/pb/lm/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar