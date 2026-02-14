Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher morre em ataque russo com drones na Ucrânia

Autor AFP
AFP Autor
Ataques noturnos russos com drones deixaram uma mulher morta em Odessa, no sul da Ucrânia, informaram as autoridades neste sábado (14) pela manhã.

Segundo o chefe da administração militar regional, Oleg Kiper, os bombardeios danificaram o teto de um edifício residencial.

"Infelizmente, uma mulher morreu no ataque", acrescentou o funcionário na plataforma de mensagens Telegram.

Na região sul de Zaporizhzhia, o chefe da administração militar, Ivan Fedorov, informou ainda um morto e três feridos em ataques realizados nas últimas 24 horas.

Ele não detalhou as circunstâncias desses bombardeios.

Esses novos ataques ocorrem quando estão previstas para terça e quarta-feira, em Genebra, novas conversas entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos sobre uma possível solução diplomática para o conflito, que está prestes a entrar em seu quinto ano.

