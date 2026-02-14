Manifestantes pressionam líderes reunidos em Munique por mudanças no Irã

Apoiadores do príncipe herdeiro exilado do Irã, Reza Pahlavi, fizeram manifestação neste sábado,14, para tentar pressionar líderes mundiais reunidos pela Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, por mudanças no governo do país persa.

Pahlavi convocou manifestações em Munique, Los Angeles e Toronto, em o que descreveu como um "dia global de ação". Ele instou seus apoiadores a irem às ruas para exigir "medidas urgentes e práticas em apoio ao povo iraniano", em meio a uma série de ameaças militares feitas pelo governo norte-americano contra o país.