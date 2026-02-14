Lucas Pinheiro Braathen, um campeão que brilha no esqui e na moda

Além de esquiador, ele é uma estrela: antes de conquistar sua histórica medalha de ouro neste sábado (14) nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen já estava bastante acostumado às câmeras, tanto da mídia esportiva quanto do mundo da moda. Quase tão presente nas pistas de esqui quanto nas passarelas ou em ensaios fotográficos, seu carisma frequentemente o leva a comparações com o italiano Alberto Tomba, o esquiador nada convencional e com grande presença na mídia que reinou no final dos anos 80 e início dos 90.

"Quero trazer o rock 'n' roll e modernizar o esqui", insistiu ele em mais de uma ocasião nos últimos anos, como numa declaração de intenções.

- Liberdade estética - Com 487 mil seguidores no Instagram e contando, seu impacto nas redes sociais é inegável, e sua fama tem crescido constantemente nos últimos anos. Durante a Semana de Moda de Paris, ele encontrou o ex-craque brasileiro Ronaldo Fenômeno, e quando Lucas se apresentou como esquiador brasileiro, Ronaldo não conseguiu conter o riso.

Pinheiro Braathen é presença assídua em eventos de moda há anos. Numa Fashion Week de Copenhague, desfilou sem camisa, usando um casaco preto e calças rosa. E em outra semana de moda, em Milão, lançou sua própria linha de cuidados para a pele, aventurando-se também no mundo da moda como empreendedor. Conhecido por suas roupas ousadas e unhas pintadas, ele ocasionalmente se torna alvo de ataques nas redes sociais.

“Já fui criticado pela forma como me visto no meu tempo livre, e isso é intolerância. Já tive que lidar com críticas de que sou feminino demais em um esporte predominantemente masculino, ou com perguntas sobre se sou gay ou trans. Só porque pratico esportes radicais, devo me vestir de uma certa maneira? Isso não faz sentido”, disse ele em entrevista ao jornal francês L’Équipe, que o colocou na capa de sua revista de fim de semana há um ano. Marcas de moda têm demonstrado crescente interesse nele, e ele é embaixador de uma das mais luxuosas, a Moncler, que o escolheu para sua campanha antes destes Jogos Olímpicos de Inverno. Sua imagem foi assim exibida em prédios em diversas partes do mundo, incluindo um banner gigante na Ópera Garnier, em Paris.

A marca também fechou um acordo para vestir a equipe brasileira nestes Jogos, e Pinheiro foi uma das principais atrações, como de costume, ao desfilar no San Siro vestindo um casaco branco com as cores da bandeira brasileira no verso, tornando-se o porta-bandeira mais original da noite. - Duas culturas, uma personalidade - Pinheiro Braathen também é fruto de duas culturas que moldaram seu caráter.