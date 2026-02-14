Kim Jong-un indicará filha sucessora em breve, acredita Seul

Líder da Coreia do Norte deve aproveitar congresso do Partido dos Trabalhadores para designar filha adolescente para um dos cargos estatais mais altos, diz serviço secreto sul-coreano.O líder norte-coreano Kim Jong-un está prestes a consolidar sua filha como sua sucessora e deverá sinalizar a decisão em conferência histórica do Partido dos Trabalhadores prevista para o fim deste mês, segundo apuração da principal agência de inteligência da Coreia do Sul. Pouco se sabe sobre ela e não há informação oficial sobre sua identidade, tampouco se tem irmãos. Acredita-se que seu nome seja Kim Ju-ae e que tenha cerca de 13 anos, o que nunca foi negado ou confirmado pelo governo norte-coreano. O serviço secreto do país vizinho acredita que o líder da Coreia do Norte está preparando sua filha para o cargo por causa da crescente presença da adolescente em eventos militares de alto nível e demais aparições públicas. A avaliação foi compartilhada em reunião a portas fechadas com parlamentares noticiada pela agência Yonhap nesta quinta-feira (12/02). "No passado, [o serviço secreto sul-coreano] descreveu Kim Ju-ae como em fase de 'treinamento para sucessora'. O que foi notável hoje é que eles usaram o termo 'fase de sucessora designada', uma mudança bastante significativa", disse o parlamentar Lee Seong Kweun, presente da reunião. O partido se reúne a cada cinco anos para estabelecer as prioridades nas políticas do governo e reorganizar o quadro de funcionários estatais, por isso as especulações sobre a sucessão norte-coreana têm crescido. Quarta da linhagem real A família Kim governa a Coreia do Norte com mão de ferro há décadas, e um culto à personalidade em torno da chamada "linha de sangue Paektu" domina o cotidiano da única monarquia comunista do mundo. Kim Jong-un é o terceiro na linha de sucessão depois de seu pai, Kim Jong-il, e seu avô, Kim Il-sung – os dois últimos apelidados de "líderes eternos" na propaganda estatal. Especula-se que Kim Jong-un pode dar à filha, neste congresso do partido, o cargo de primeira secretária do Partido dos Trabalhadores, o segundo posto partidário mais importante. O movimento é esperado a despeito da aparente pouca idade da herdeira. Não se sabe se Kim tem outros filhos. A primeira aparição em público de Kim Ju-ae foi durante um teste de mísseis de longo alcance em novembro de 2022, e desde então ela tem aparecido cada vez mais ao lado do pai em eventos como desfiles militares, inaugurações de fábricas e do resort de luxo norte-coreano. Ela viajou com o pai a Pequim em setembro de 2025 para a primeira cúpula de Kim com o líder chinês Xi Jinping em seis anos. As especulações sobre seu futuro político se intensificaram no mês passado, quando ela se juntou aos pais em uma visita no dia de Ano Novo ao Palácio do Sol Kumsusan, em Pyongyang – um mausoléu sagrado da família que exibe os corpos embalsamados de seus falecidos avô e bisavô, os líderes da primeira e segunda geração do país. Alguns especialistas viram a visita como o sinal mais claro até o momento de que ela está posicionada para ser a herdeira de seu pai, de 42 anos. sf/md (dpa, AP)