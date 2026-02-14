Itália promete cooperar com setores críticos da África

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, prometeu ampliar a cooperação a países africanos, durante participação no Fórum Itália-África, com o objetivo de revisar projetos iniciados em setores críticos, como energia e infraestrutura.

Meloni reiterou que uma parceria bem-sucedida dependeria da "capacidade da Itália de aprender com a sabedoria africana" e garantir que lições sejam aprendidas.