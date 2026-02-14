Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itália promete cooperar com setores críticos da África

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, prometeu ampliar a cooperação a países africanos, durante participação no Fórum Itália-África, com o objetivo de revisar projetos iniciados em setores críticos, como energia e infraestrutura.

Meloni reiterou que uma parceria bem-sucedida dependeria da "capacidade da Itália de aprender com a sabedoria africana" e garantir que lições sejam aprendidas.

"Queremos construir coisas juntos", disse ela, dirigindo-se aos chefes de Estado africanos presentes no evento.

Já o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, afirmou que a Itália proporcionou à África uma porta de entrada para a Europa por meio dessas parcerias.

"Este é um momento para passar do diálogo à ação", disse Ahmed. "Ao combinar a população energética e criativa da África com a experiência, tecnologia e capital da Europa, podemos construir soluções que tragam prosperidade para nossos continentes e além", afirmou.

