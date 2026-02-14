Homem é morto ao tentar esfaquear guarda no Arco do Triunfo

Suspeito já havia sido preso em Bruxelas por tentativa de homicídio a policiais. Promotoria investiga possível motivação terrorista.Um homem armado com uma faca foi morto a tiros pelas autoridades no Arco do Triunfo, em Paris, na França, na noite desta sexta-feira (13/02), depois de tentar atacar um membro da gendarmaria. O ataque ocorreu durante a cerimônia para reacender a chama no túmulo do soldado desconhecido, localizado sob o monumento da capital francesa. A polícia informou que o homem foi baleado várias vezes e levado ao hospital em estado crítico. Ele não resistiu aos ferimentos. O monumento da era Napoleônica é um dos locais mais famosos de Paris, localizado na avenida Champs-Élysées. Motivação terrorista é investigada O Ministério Público antiterrorismo assumiu a investigação e está avaliando uma possível motivação terrorista e a filiação do homem, um cidadão francês de 47 anos, a uma organização terrorista, informou a Promotoria, em comunicado. O policial alvo do ataque não ficou ferido, segundo o MP. O presidente francês, Emmanuel Macron, descreveu o incidente como um ataque terrorista islâmico em uma postagem no X. De acordo com o ministro do Interior Frances, Laurent Nuñez, o homem tentou esfaquear um membro da banda marcial da gendarmeria por motivos ainda desconhecidos. Outro guarda da corporação reagiu e usou sua arma de acordo com os regulamentos, disse o ministro. O agressor usou uma faca e uma tesoura no ataque, informaram os promotores. Ao contrário da polícia francesa, a gendarmaria pertence formalmente às forças armadas. Em 2013, o autor do ataque foi condenado em Bruxelas por tentativa de homicídio de policiais. Mais tarde, foi transferido para a França e libertado da prisão no final de dezembro, mas permaneceu sob supervisão judicial. Fcl (reuters, afp, ap, dpa)