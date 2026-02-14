Governos de Cuba e Nicarágua cairão quando 'regime criminoso' da Venezuela cair, diz Machado

A líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz María Corina Machado disse, neste sábado (14), que os governos de esquerda de Cuba e Nicarágua cairão assim que o "regime criminoso" na Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, for derrotado. Forças americanas capturaram Nicolás Maduro em uma incursão militar em 3 de janeiro em Caracas. Rodríguez, que era sua vice-presidente, assumiu interinamente e conduz uma agenda de acordos petrolíferos e libertações de presos políticos sob pressão de Washington.

"O que está ocorrendo na Venezuela é gigantesco em termos das repercussões que já estão tendo na região", afirmou Machado, vencedora do prêmio Nobel da Paz em 2025, em discurso por videoconferência durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

"Uma vez que desmantelarmos o regime criminoso na Venezuela, Cuba será a próxima, a Nicarágua virá em seguida. Pela primeira vez na história, teremos as Américas livres de comunismo e ditadura", prosseguiu em inglês durante sua intervenção. Tanto Cuba, sob a liderança de Miguel Díaz-Canel, quanto a Nicarágua, governada pelos copresidentes Daniel Ortega e sua esposa Rosario Murillo, são aliadas do chavismo governante na Venezuela. Machado vivia na clandestinidade e deixou o país em dezembro com apoio americano para receber o Nobel da Paz em Oslo.

A opositora decidiu entregar a medalha ao presidente americano Donald Trump, gesto que ele classificou como "maravilhoso". Machado afirmou estar disposta a voltar ao seu país apesar da prisão domiciliar determinada contra um de seus aliados mais próximos, Juan Pablo Guanipa, poucas horas após sua libertação. "Permissão, não", respondeu a opositora ao ser questionada se precisava que os Estados Unidos facilitassem ou permitissem seu retorno ao país. "Mas certamente diria que desejamos que haja coordenação", acrescentou.

Em sua apresentação, Machado previu uma transição para a democracia na Venezuela "ordenada" e "pacífica", e indicou que espera se tornar presidente "no momento adequado". Embora Trump a tenha recebido e declarado que o objetivo político na Venezuela é a realização de eleições e a transição democrática, em suas declarações mais recentes ele omite esse aspecto. Desde a queda de Maduro, Rodríguez deu uma guinada em sua relação com os Estados Unidos, rompida desde 2019, com uma reforma petrolífera que abre as portas ao investimento estrangeiro e oferece condições atraentes para as empresas americanas.