Exército dos EUA atacou alvos do Estado Islâmico na Síria, entre 3 e 12 de fevereiro

O exército dos Estados Unidos afirmou neste sábado, 14, que realizou dez ataques aéreos contra 30 alvos do Estado Islâmico na Síria. A ação, segundo eles, é uma retaliação à emboscada de dezembro que matou dois soldados americanos e um intérprete civil americano. Segundo o comunicado emitido pelo Comando Central dos EUA, os ataques teriam ocorrido entre o dia 3 de fevereiro e esta quinta-feira, 12, atingindo instalações de armazenamento de armas e outras infraestruturas.

Pelo menos 50 membros do Estado Islâmico foram mortos ou capturados, enquanto mais de 100 foram atingidos desde que os Estados Unidos começaram seus ataques após a emboscada de 13 de dezembro, de acordo com o Comando Central. Esse ataque matou o sargento Edgar Brian Torres-Tovar, o sargento William Nathaniel Howard e Ayad Mansoor Sakat, o intérprete civil.