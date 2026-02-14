Cuba cancela famoso festival de charutos devido à crise, dizem organizadores

Cuba anunciou neste sábado (14) o cancelamento de seu Festival del Habano, que gera alto rendimento graças a um reconhecido leilão, em um momento em que o país enfrenta uma grave crise energética.

Em um e-mail enviado aos participantes, do qual a AFP obteve uma cópia, o comitê organizador anunciou o adiamento da edição prevista de 24 a 27 de fevereiro, sem informar uma nova data.