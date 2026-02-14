Como perde em casa para Fiorentina (2-1) e cede 6º lugar para Atalanta

O Como do técnico espanhol Cesc Fàbregas, um dos times sensação do futebol italiano nesta temporada, perdeu em casa para a Fiorentina (2-1) neste sábado (14), pela 25ª rodada da Serie A, num jogo em que o atacante Álvaro Morata foi expulso. O meio-campista Nicolò Fagioli e o atacante Moise Kean marcaram os gols da 'Viola', que luta contra o rebaixamento.

O gol de Fabiano Parisi, aos 77 minutos, deu esperanças ao time da casa, mas a expulsão de Morata, que recebeu o segundo cartão amarelo quase no fim do tempo regulamentar (89') prejudicou a reação e irritou o treinador e ex-jogador do Barcelona.

"Provocação faz parte do futebol. Quem não consegue conviver com esse aspecto do jogo deveria fazer outra coisa", desabafou Cesc à DAZN. Morata entrou em campo no início do segundo tempo (57') e recebeu dois cartões amarelos quase consecutivos, um por discutir com um jogador adversário e outro por reagir a um empurrão de Luca Ranieri. A derrota é um duro revés para o Como (7º) em sua luta para disputar uma competição europeia. O time da Lombardia vinha de uma dramática vitória sobre o Napoli nos pênaltis nesta semana, nas quartas de final da Copa da Itália.

O Como foi ultrapassado na tabela pela Atalanta, que venceu a Lazio por 2 a 0 em Roma, com o primeiro gol marcado pelo brasileiro Ederson, de pênalti, após um toque de mão de Danilo Cataldi. Com esse resultado, a Fiorentina ganha fôlego e é 18ª na tabela com 21 pontos, a mesma pontuação do Lecce (17ª), que disputou um jogo a menos e visita o Cagliari (12º) na segunda-feira. --- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de fevereiro Pisa - Milan 1 - 2 Sábado, 14 de fevereiro

Como - Fiorentina 1 - 2 Lazio - Atalanta 0 - 2 (16h45) Inter - Juventus