Cerca de 250 mil pessoas protestam em Munique contra regime iraniano

Cerca de 250 mil pessoas se manifestaram, neste sábado (14), em Munique contra o regime iraniano, indicou a polícia da cidade alemã onde é realizada a Conferência de Segurança, que reúne até domingo numerosos líderes mundiais. Os manifestantes viajaram de diferentes partes da Europa para participar da manifestação, que, segundo a polícia, reuniu aproximadamente 250 mil pessoas, aproveitando a Conferência de Segurança.

O protesto ocorre na praça Theresienwiese, constatou uma jornalista da AFP, e exige a queda da República Islâmica, após a repressão violenta dos protestos no país no mês passado.

"Quando um governo mata seu povo na rua, não é digno de confiança", declarou Razieh Shahverdi, uma iraniana de 34 anos que trabalha com marketing e que viajou de Paris para se juntar à manifestação. Aclamado por uma multidão e sob um mar de bandeiras, chegou ao ato o filho do último xá do Irã, Reza Pahlavi, que, na Conferência de Segurança, havia pedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para "ajudar" o povo iraniano. "É hora de pôr fim à República Islâmica. É a reivindicação que ressoa desde o massacre dos meus compatriotas", afirmou Pahlavi, que vive exilado em Nova York, referindo-se à repressão dos protestos no Irã em janeiro.