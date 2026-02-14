Auger-Aliassime e De Minaur vão disputar final do ATP 500 de Roterdã

Felix Auger-Aliassime, segundo cabeça de chave e número 6 do mundo, garantiu neste sábado (14) uma vaga na final do ATP 500 de Roterdã, após derrotar o cazaque Alexander Bublik (número 10 do mundo) por 6-1 e 6-2 em menos de uma hora.

No domingo, o canadense, que foi campeão do torneio holandês em 2022, enfrentará o australiano Alex de Minaur, número 8 do mundo, que mais cedo derrotou o francês Ugo Humbert com parciais de 6-4 e 6-3.