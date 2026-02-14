Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agentes da TSA trabalham sem receber em aeroportos dos EUA por paralisação parcial do DHS

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A paralisação do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, da sigla em inglês), que entrou em vigor na madrugada deste sábado, 14, afeta a agência responsável pela triagem de passageiros e bagagens em aeroportos de todo o país.

Enquanto o Congresso do país segue sem um acordo sobre o financiamento anual do DHS, os oficiais da Administração de Segurança no Transporte (TSA, na sigla em inglês) deverão trabalhar sem pagamento. O mesmo ocorreu durante a paralisação recorde do governo americano, de 43 dias, encerrada em 12 de novembro.

Analistas e agentes de mercado da indústria aérea alertaram, entretanto, que quanto mais tempo o shutdown parcial ocorrer, mais longas poderão ser as filas de segurança nos aeroportos comerciais dos EUA.

Vale lembrar que o acordo do Congresso para orçamento do DHS expirou à meia-noite de hoje, mas o restante do governo federal tem o financiamento assegurado até 30 de setembro.

