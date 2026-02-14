Agentes da TSA trabalham sem receber em aeroportos dos EUA por paralisação parcial do DHS

A paralisação do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, da sigla em inglês), que entrou em vigor na madrugada deste sábado, 14, afeta a agência responsável pela triagem de passageiros e bagagens em aeroportos de todo o país.

Enquanto o Congresso do país segue sem um acordo sobre o financiamento anual do DHS, os oficiais da Administração de Segurança no Transporte (TSA, na sigla em inglês) deverão trabalhar sem pagamento. O mesmo ocorreu durante a paralisação recorde do governo americano, de 43 dias, encerrada em 12 de novembro.