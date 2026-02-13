Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha sem tendência definida

Wall Street fecha sem tendência definida

Wall Street fechou sem tendência definida, nesta sexta-feira (13), após a queda da inflação nos Estados Unidos não gerar entusiasmo suficiente entre os investidores, que ainda se preocupam com a inteligência artificial e o setor de tecnologia.

O Dow Jones subiu 0,10%, o Nasdaq caiu 0,22% e o S&P 500 fechou positivo em 0,05%. No conjunto da semana, Wall Street ficou no vermelho.

José Torres, da Interactive Brokers, destacou a alta volatilidade no pregão de hoje, após três dias consecutivos de queda do S&P 500.

O índice de preços ao consumidor caiu para 2,4% em 12 meses em janeiro, contra 2,7% no mês anterior, uma desaceleração um pouco maior do que a prevista pelos analistas.

"Os principais números são animadores", disse Kevin Ford, da Convera. "No entanto, por baixo da superfície, existem algumas anomalias interessantes", acrescentou, citando o aumento da inflação dos "serviços excluindo a habitação".

Para Bernd Weidensteiner, do Commerzbank, "os dados de hoje provavelmente são muito convenientes para o banco central americano". Por um lado, reduzem, em certa medida, o temor de um aumento acelerado dos preços, o que levaria a uma política monetária mais restritiva. Mas "a inflação não caiu o suficiente para reativar a discussão sobre cortes de juros a curto prazo", ressaltou Weidensteiner.

