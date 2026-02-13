Wall Street fecha sem tendência definida

O Dow Jones subiu 0,10%, o Nasdaq caiu 0,22% e o S&P 500 fechou positivo em 0,05%. No conjunto da semana, Wall Street ficou no vermelho.

Wall Street fechou sem tendência definida, nesta sexta-feira (13), após a queda da inflação nos Estados Unidos não gerar entusiasmo suficiente entre os investidores, que ainda se preocupam com a inteligência artificial e o setor de tecnologia.

José Torres, da Interactive Brokers, destacou a alta volatilidade no pregão de hoje, após três dias consecutivos de queda do S&P 500.

O índice de preços ao consumidor caiu para 2,4% em 12 meses em janeiro, contra 2,7% no mês anterior, uma desaceleração um pouco maior do que a prevista pelos analistas.

"Os principais números são animadores", disse Kevin Ford, da Convera. "No entanto, por baixo da superfície, existem algumas anomalias interessantes", acrescentou, citando o aumento da inflação dos "serviços excluindo a habitação".

Para Bernd Weidensteiner, do Commerzbank, "os dados de hoje provavelmente são muito convenientes para o banco central americano". Por um lado, reduzem, em certa medida, o temor de um aumento acelerado dos preços, o que levaria a uma política monetária mais restritiva. Mas "a inflação não caiu o suficiente para reativar a discussão sobre cortes de juros a curto prazo", ressaltou Weidensteiner.