Victoria Mboko vai à final do WTA 1000 de Doha e entra no Top 10 aos 19 anos

A tenista canadense Victoria Mboko vai entrar pela primeira vez no Top 10 do ranking feminino aos 19 anos, após se classificar para a final do WTA 1000 de Doha nesta sexta-feira (13). Depois de se destacar com sua surpreendente vitória no WTA 1000 de Montreal em agosto do ano passado, Mboko, atual número 13 do mundo, derrotou a letã Jelena Ostapenko (N.24) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2.

Nascida nos Estados Unidos, mas criada em Toronto com seus pais, que fugiram da República Democrática do Congo em 1999, ela vai enfrentar na final de sábado a tcheca Karolina Muchova (N.19), que horas depois derrotou a grega Maria Sakkari (N.52) por 2 sets a 1 (3-6, 6-4 e 6-1).

Após eliminar outra jogadora promissora, a russa Mirra Andreeva (N.7), nas oitavas de final, e depois a campeã do Aberto da Austrália, a cazaque Elena Rybakina (N.3), nas quartas, a canadense conseguiu, pela primeira vez, eliminar duas jogadoras do Top 10 em um mesmo torneio. "É meio louco. Nunca imaginei que algo assim [entrar no Top 10] aconteceria comigo tão rápido. Acho que tudo aconteceu relativamente rápido, mas é uma sensação ótima. É bom ver isso, ver esse número. Então, sim, estou muito feliz", declarou a canadense à WTA, que a partir da próxima segunda-feira será número 9 do mundo se for campeã do torneio ou número 10 se perder a final. Mboko superou todas as quatro semifinais que disputou no circuito. No sábado, ela tentará conquistar seu terceiro título, depois do WTA 1000 de Montreal e do WTA 250 de Hong Kong, em novembro do ano passado.

Muchova, de 29 anos, disputará sua sétima final e tentará levantar seu segundo troféu, após a vitória no WTA 250 de Seul em 2019. Em sua primeira final desde a derrota no WTA 1000 de Pequim em 2014, a experiente jogadora tcheca terá pela frente uma adversária que nunca enfrentou antes. --- Resultados das semifinais do WTA 1000 de Doha: