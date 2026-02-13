Trump repete postagem e volta a endossar apoio à reeleição de Orbán na Hungria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a declarar apoio explícito à reeleição do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, em publicação nesta sexta-feira na Truth Social. A mensagem é, na prática, a mesma divulgada por ele em 5 de fevereiro, repetindo integralmente o teor do endosso ao aliado europeu.

No texto, Trump reafirma seu "apoio completo e total" a Orbán e volta a enaltecer a condução do governo húngaro, além de destacar o fortalecimento das relações bilaterais durante seu governo. O republicano também menciona que já havia apoiado o premiê em 2022 e declara estar "honrado" em fazê-lo novamente.