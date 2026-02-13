Trump: espero que Suprema Corte veja nosso país rico, enquanto dolorosamente revisa tarifas

Em post na rede Truth, Trump escreveu que as mesmas tarifas têm sido usadas por outros países contra os EUA para "esgotá-los de seu tesouro e segurança" por muitos anos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou nesta sexta, 13, que espera que a Suprema Corte perceba, enquanto "dolorosamente" revisa as tarifas, que elas estão tornando o país "rico, poderoso e seguro novamente".

Na mesma postagem, ele ainda criticou o fato dos democratas se recusarem a votar a favor da identificação de eleitores (Voter I.D.), alegando que eles desejam "continuar a fraudar as eleições" no pleito de meio de mandato deste ano.

"Haverá identificação de eleitores para as eleições de meio de mandato, seja aprovada pelo Congresso ou não!", enfatizou o presidente ao pedir que os republicanos coloquem essa questão "no topo de cada discurso" em suas campanhas de reeleição. Trump afirmou ainda que pretende emitir uma ordem executiva sobre o assunto. De acordo com a Constituição dos EUA, os governos estaduais supervisionam as eleições, e não o governo federal, e a maioria das disputas é administrada por autoridades municipais e locais.

Segundo ele, se os democratas ganharem as eleições, eles vão querer adicionar mais dois estados ao país, que seriam a entrada de Washington D.C. e Porto Rico, e acabar com o filibuster na "sua primeira semana de volta ao poder", sugerindo que os opositores levariam a frente seus projetos sem qualquer contenção. O filibuster é uma ferramenta utilizada pelo Senado dos EUA para interromper votações de determinadas medidas.

Além disso, Trump alegou que a vitória permitiria aos democratas "lotarem" a Suprema Corte dos EUA com 21 juízes alinhados ao partido. "É o sonho deles", disse.