Trump diz que dados do CPI foram 'fantásticos' e que está difícil negociar com o Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou nesta sexta-feira, 13, os dados do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) divulgados pela manhã, descrevendo-os como "fantásticos" e destacando que os custos para as famílias também reduziram consideravelmente. O republicano defendeu que sua gestão está melhorando a economia do país, o que, segundo ele, está refletindo na melhora do mercado acionário em Nova York. "A inflação está bem menor, assim como os preços dos produtos. Disseram que o Dow Jones atingiria 50 mil pontos em 4 anos, nós conseguimos em apenas um ano", disse Trump, em discurso a militares no Estado da Carolina do Norte.

Em relação ao Irã, o presidente destacou seu desejo de chegar a um acordo envolvendo o setor militar e nuclear do país, mas expressou surpresa com a demora no processo. "Eles têm sido difíceis de negociar", comentou o chefe da Casa Branca.