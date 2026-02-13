Trump: Delcy Rodríguez está fazendo ótimo trabalho, petroleiras irão à Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 13, que tem um relacionamento muito bom com a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que disse estar fazendo um ótimo trabalho, com "nota 10". Em declaração a repórteres, ele disse que as empresas do setor de petróleo estão se movimentando para operar no país sul-americano.

Em pergunta sobre se estaria considerando ataques terrestres no México, Colômbia e Venezuela, Trump respondeu: "Não se preocupe com isso."