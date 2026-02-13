Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump confirma que segundo porta-aviões seguirá 'em breve' para o Oriente Médio

Trump confirma que segundo porta-aviões seguirá 'em breve' para o Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (13) que um segundo porta-aviões seguirá em breve para o Oriente Médio, elevando assim a ameaça militar contra o Irã em meio às negociações sobre seu programa nuclear.

"Partirá muito em breve", afirmou Trump aos jornalistas ao ser questionado sobre as informações de que o "USS Gerald Ford" seria transferido do Caribe para o Oriente Médio.

"Caso não consigamos um acordo, vamos precisar dele", garantiu.

