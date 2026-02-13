Tripulação internacional decola rumo à ISS

A Nasa lançou, nesta sexta-feira (13), quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), partindo de Cabo Canaveral, na Flórida, para realizar a última missão de pesquisa neste laboratório. A decolagem ocorreu às 5h15 locais (7h15 em Brasília) a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9, segundo o vídeo da agência espacial dos Estados Unidos. Espera-se que a equipe chegue à ISS no sábado.

Os tripulantes são a francesa Sophie Adenot, os americanos Jessica Meir e Jack Hathaway, e o russo Andrey Fedyaev.

Esses quatro astronautas substituem uma tripulação que retornou à Terra em janeiro, um mês antes do previsto, na primeira evacuação médica da história da estação espacial. A Nasa, no entanto, não forneceu detalhes sobre a emergência médica que motivou o retorno. A ISS, um laboratório científico que orbita a 400 quilômetros da Terra, esteve desde então a cargo de uma tripulação mínima de três pessoas.