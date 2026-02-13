Três mortos e milhares sem luz após tempestades na França e Espanha

Três pessoas morreram devido a acidentes provocados pela forte tempestade de chuva e vento que atingiu a França e a Espanha e deixou centenas de milhares de lares franceses sem eletricidade, informaram as autoridades nesta sexta-feira(13). Ventos fortes e chuvas intensas arrancaram árvores, inundaram estradas e obrigaram o cancelamento de voos, viagens de trens e balsas na quinta-feira, provocando o caos nas estradas do sul da França, do norte da Espanha e de algumas zonas de Portugal.

As autoridades espanholas informaram a morte de uma mulher devido ao desabamento do teto de um armazém industrial em Barcelona.