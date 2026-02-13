Tiroteio em universidade do sul dos Estados Unidos deixa dois mortos

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um tiroteio na noite de quinta-feira (12) na Universidade Estadual da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, informou a instituição. O campus foi fechado às 21h15 locais (23h15 de Brasília), após um alerta sobre tiros em um apartamento do complexo residencial estudantil 'Hugine Suites'.

"As autoridades da universidade ainda não confirmaram as identidades das vítimas, nem o estado da pessoa ferida", afirmou a instituição em um comunicado. "O campus permanece fechado", reitera a nota.

As autoridades universitárias não informaram se alguém foi detido na investigação sobre o tiroteio. As forças de segurança locais auxiliam a universidade "a patrulhar o campus e seus arredores". As aulas de sexta-feira foram canceladas. O incidente acontece poucos dias após uma jovem de 18 anos matar oito pessoas em uma escola do Ensino Médio na Colúmbia Britânica, Canadá.