Shutdown do DHS parece certo diante negociações entre Casa Branca e democratas nos EUA

Uma paralisação do Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA parece certa, à medida que legisladores na Câmara e no Senado se preparam para deixar Washington para um recesso de 10 dias e as negociações com a Casa Branca sobre as demandas dos democratas por novas restrições permanecem estagnadas. Os democratas e a Casa Branca trocaram propostas nos últimos dias, diante pedidos de restrições à ampla campanha contra imigração do presidente do país, Donald Trump.

Dentre as solicitações, integrantes do Partido Democrata exigiram melhor identificação para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE) e outros agentes federais, um novo código de conduta para essas agências e mais uso de mandados judiciais.

A Casa Branca enviou sua última proposta na noite de quarta-feira, mas Trump disse a repórteres na quinta-feira que algumas das demandas democratas seriam "muito, muito difíceis de aprovar". Os democratas disseram que a oferta da Casa Branca, que não foi tornada pública, não incluía restrições suficientes ao ICE após dois manifestantes terem sido fatalmente baleados no mês passado. A oferta não era "séria", disse o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, de Nova York, na quinta-feira, após o Senado rejeitar um projeto de lei para financiar o Departamento.