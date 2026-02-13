Rússia, EUA e Ucrânia terão nova rodada de negociações em 17 e 18 de fevereiro em Genebra

O Kremlin informou que uma nova rodada de negociações entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia ocorrerá nos dias 17 e 18 de fevereiro, em Genebra. Segundo o porta-voz do governo russo Dmitry Peskov, "a próxima rodada de negociações ocorrerá em formato trilateral em Genebra". A delegação russa será chefiada pelo assessor presidencial Vladimir Medinsky, acrescentou Peskov, segundo informações do pool de imprensa do Kremlin organizado pela agência RIA Novosti.

Peskov afirmou ainda que a possível adesão da Rússia ao chamado "Conselho da Paz" do presidente dos EUA, Donald Trump, segue em análise pelo Ministério das Relações Exteriores. "Essa questão continua em análise. O Ministério das Relações Exteriores, em interação com nossos parceiros e aliados, está tentando esclarecer esse tema", declarou.