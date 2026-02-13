'Quanto mais abraçarmos outras culturas, melhor será nossa sociedade', diz Guardiola

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, fez um novo apelo nesta sexta-feira (13) em favor do acolhimento de imigrantes, dois dias após declarações anti-imigração de Jim Ratcliffe, coproprietário do Manchester United. "A maioria das pessoas foge de seus países por causa dos problemas que eles enfrentam, não porque querem ir embora. Quanto mais abraçarmos outras culturas, abraçarmos de verdade, melhor será nossa sociedade", disse Guardiola em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Salford City (4ª divisão), pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

O treinador espanhol evitou se pronunciar sobre as palavras de Ratcliffe, que um dia depois lamentou sua "escolha de palavras", embora sem se referir ao conteúdo da mensagem.

"Não vou comentar o que Sir Jim Ratcliffe disse porque, depois disso, ele disse exatamente o que queria dizer", afirmou Guardiola. O empresário, fundador do grupo Ineos, declarou que o Reino Unido estava sendo "colonizado" por imigrantes. "Tenho enorme admiração por Sir Jim. Tive a sorte de conhecê-lo. Ele fez uma declaração posteriormente para se desculpar", continuou Guardiola.