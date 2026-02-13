Prisão perpétua para homens que planejaram atacar judeus em Manchester

Dois homens foram condenados nesta sexta-feira (13) à prisão perpétua pela Justiça britânica após terem planejado um ataque de grande magnitude contra a comunidade judaica na região de Manchester (norte da Inglaterra). Walid Saadaoui, de 38 anos, e Amar Hussein, de 52, haviam sido declarados culpados em 2025 por terem preparado, entre dezembro de 2023 e o início de maio de 2024, um ataque destinado a causar "o maior número de vítimas".

Os dois homens tinham, em particular, a intenção de atacar uma marcha contra o antissemitismo em Manchester.

O juiz do Tribunal da Coroa de Preston (noroeste da Inglaterra) os condenou à prisão perpétua, com um período mínimo de cumprimento de pena de 37 anos para Saadaoui e de 26 para Hussein. Durante a leitura da sentença, o juiz, Justice Wall, considerou que o ataque, se não tivesse sido impedido graças a um agente infiltrado, "provavelmente teria sido um dos atentados terroristas mais mortais perpetrados em solo britânico". Para realizar o atentado, Walid Saadaoui, de origem tunisiana, planejava introduzir no Reino Unido quatro fuzis de assalto AK-47, duas pistolas e 900 cartuchos.