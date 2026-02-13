Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prisão perpétua para homens que planejaram atacar judeus em Manchester

Prisão perpétua para homens que planejaram atacar judeus em Manchester

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dois homens foram condenados nesta sexta-feira (13) à prisão perpétua pela Justiça britânica após terem planejado um ataque de grande magnitude contra a comunidade judaica na região de Manchester (norte da Inglaterra).

Walid Saadaoui, de 38 anos, e Amar Hussein, de 52, haviam sido declarados culpados em 2025 por terem preparado, entre dezembro de 2023 e o início de maio de 2024, um ataque destinado a causar "o maior número de vítimas".

Os dois homens tinham, em particular, a intenção de atacar uma marcha contra o antissemitismo em Manchester.

O juiz do Tribunal da Coroa de Preston (noroeste da Inglaterra) os condenou à prisão perpétua, com um período mínimo de cumprimento de pena de 37 anos para Saadaoui e de 26 para Hussein.

Durante a leitura da sentença, o juiz, Justice Wall, considerou que o ataque, se não tivesse sido impedido graças a um agente infiltrado, "provavelmente teria sido um dos atentados terroristas mais mortais perpetrados em solo britânico".

Para realizar o atentado, Walid Saadaoui, de origem tunisiana, planejava introduzir no Reino Unido quatro fuzis de assalto AK-47, duas pistolas e 900 cartuchos.

Para ajudá-lo em seus planos, havia recrutado Amar Hussein, cidadão kuwaitiano.

A polícia conseguiu frustrar o ataque após monitorar Saadaoui depois que ele utilizou dez contas no Facebook com nomes falsos para publicar comentários antissemitas.

Quando Saadaoui, que foi detido em 8 de maio de 2024, acreditava estar conversando com um intermediário para a importação das armas, na verdade estava falando com um agente infiltrado.

adm/cat/psr/erl/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar